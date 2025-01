Ilrestodelcarlino.it - C’è il viaggio a Carpi, i punti pesano. Spal, al Cabassi per il sorpasso

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Otto anni fa, in occasione dell’ultima trasferta allo stadio, la squadra di Semplici rifilò un poker a quella di Castori lanciando un segnale fortissimo in chiave promozione. Ilera in serie A la stagione precedente, laci sarebbe andata quella successiva: altri tempi. Oggi le squadre di Serpini e Dossena lottano per qualcosa di molto meno affascinante, ma itanto quanto allora. Proprio così, perché i padroni di casa attraversano un momento delicato dopo un girone di andata positivo e non segnano da quattro partite. Sull’altro fronte, laè reduce da cinque risultati utili di fila (una vittoria e quattro pareggi), ma l’1-1 di sabato al Mazza con il Sestri Levante ha lasciato delusi e perplessi i tifosi biancazzurri che oggi seguiranno in massa Antenucci e compagni.