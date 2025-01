Liberoquotidiano.it - Bolelli-Vavassori, sfuma il sogno: ko in finale all'Australian Open. Quel tie-break maledetto...

Leggi su Liberoquotidiano.it

sul più bello ildi Andreae Simonedi vincere, al terzo tentativo, una prova del grande slam di doppio. Aglila coppia azzurra esce sconfitta in, come lo scoros anno, superata per 6-7 7-6 6-3 dal duo composto dal finlandese Harri Heliovaara e dall'inglese Henry Patten. Un primo set equilibratissimo dove gli azzurri erano partiti a razzo conquistando subito un, restituito agli avversari sul 4-3. Si arriva a un tieinfinito, durato più di 25 minuti, e alla fine conquistato dacol punteggio 18-16. Nel secondo set nessun sussulto: i servizi la fanno da padroni e si arriva di nuovo al tie. Sul 5-5 gli azzurri perdono il servizio e perdono il gioco decisivo per 7-5. Nel terzo set sono il finlandese e l'inglese a fare subito ile a condurre in porto la gara (annullando due palle del controsul 5-3).