Biccy.it - Zeudi a Helena: “Javier? Il mio cuore mi porta da te”

Leggi su Biccy.it

Di Palma è bastato un aereo mandato dai fan della sua ship conPrestes per ridimensionare il rapporto appena nato conMartinez e ributtarsi fra le braccia della brasiliana. E diciamolo.La ship saffica piace moltissimo e non è un caso seha stra-vinto il televoto che ha visto coinvolti tutti gli inquilini della Casa per decretare le immunità; così comeha stravinto i due televoti che hanno decretato il suo ingresso nella Casa. Il pubblico e in particolar modo le #Zelena le vogliono in gioco e questo le dirette interessate lo sanno benissimo.: “? Il miomida te”Al termine della puntata, infatti,si è avvicinata ae le ha fatto una sorta di dichiarazione. “Quello che ho costruito con lui,, non ha niente in paragone con quello che ho costruito con te, il miomida te non da lui.