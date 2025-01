Quifinanza.it - Uova richiamate per rischio salmonella, i lotti coinvolti

Il Ministero della Salute ha deciso di ritirare confezioni difresche a marchio Formenti da tutti i supermercati. Il motivo? Nell’allevamento da dove provengono leè stato riscontrato il, frequente patologia di origine alimentare. La raccomandazione del Ministero è perciò quella di non consumare il prodotto e riportarlo nel punto vendita dove si è acquistato.Il ritiro delleFormentiA causa deldi contaminazioneè stato dunque disposto il ritiro dal mercato dellefresche in confezioni da sei di Pierluigi Formenti, azienda agricola con sede a Brivio, in provincia di Lecco. Iinteressati sono quelli prodotti dall’8 al 21 gennaio 2025 con marchio di identificazione dello stabilimento “Centro imballaggio IT097001”. Il Ministero ha raccomandato tutte le persone che hanno acquistato le confezioni dia non consumare il prodotto in questione e a riportarlo subito nel punto vendita per richiedere il rimborso o la sostituzione.