’Folignano Brick’ nel weekend al PalaRozzi

È stata presentata la seconda edizione dell’evento, che si svolgerà domani (dalle 14 alle 18.30) e domenica 26 gennaio (dalle 10 alle 18.30), presso ildi Villa Pigna. L’iniziativa è organizzata dalle associazioni ‘L’ingegno di Dedalo’ e ‘Sleghiamo la fantasia’, con il patrocinio del Comune di Folignano. Alla presentazione, hanno partecipato Matteo Terrani (sindaco di Folignano), Laura Addis (assessore alla Cultura), Gino Renzi e Roberto Reali (rispettivamente presidente e segretario dell’associazione ‘L’ingegno di Dedalo’). Sabato mattina, ci sarà un’anteprima dedicata ai ragazzi disabili del territorio e ai loro familiari. Molte le attività in programma, nel fine settimana: un’area di esposizione Lego con le opere d’arte più sorprendenti e creative, realizzate dai costruttori di Marche Brick-Rlug; svariati laboratori per tutti (la novità Robotica, oltre a Mosaico e Creativo); un’area gioco per i piccoli, da 0 a 5 anni, progettata con set Lego Duplo.