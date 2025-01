Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni e trame dal 25 al 31 gennaio 2025: Kemal e Hakan impegnati in una corsa contro il tempo per salvare Zeynep

Leggi su Superguidatv.it

Cosa accadrà nelle puntate settimanali(Kara Sevda) in onda su Canale 5 dal 25 al 31? La trama si infittisce in vista del gran finale, previsto per inizio febbraio. Scopriamo insieme cosa rivelano gli spoiler turchi.al 31: Emir furioso conEmir, bloccato dal dolore, non si accorge che, con la piccola Deniz in braccio, sta escogitando un piano per fuggire dalla sua prigionia. Quando Kozcuo?lu chiede adi portargli gli antidolorifici lei si rifiuta e questo lo fa andare su tutte le furie.Nel fratcercano di rintracciare il punto nel quale Emir tiene prigioniere la ragazza e la bambina: ilstringe ma le loro ricerche non portano ancora a risultati concreti.Emir sta mettendo in atto una sorta di tortura psicologica nei confronti dicon telefonate sempre più inquietanti.