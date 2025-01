Ilrestodelcarlino.it - Asfaltata la strada per arrivare al canile

L’associazione "Fratello Cane" non poteva mancare con il suo tavolo informativo alla festa della benedizione degli animali, che si è tenuta nella suggestiva cornice di piazza Leopardi. L’evento è stato un’occasione preziosa per promuovere le adozioni e raccogliere contributi a sostegno deldi Montefiore, una realtà fondamentale per il territorio. La buona notizia ha reso ancora più speciale la giornata: lache conduce aldi Montefiore — fino a pochi giorni fa quasi impraticabile a causa di grosse buche e solchi — è stata finalmente. Questo intervento ha reso il percorso agevole e sicuro, facilitando l’accesso alla struttura. Il, gestito con dedizione dall’associazione "Fratello Cane" sotto la guida di Laura Antinori (nella foto), ospita attualmente 23 cani, tutti vittime di abbandono.