Torna Wine&Siena con 600 etichette in mostra

Oltre seicento, centocinquanta aziende, sessanta prodotti gastronomici di eccellenza, masterclass, eventi culturali collaterali come le visite guidate a palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Mps, o al Museo delle Biccherne all’Archivio di Stato. È la cornice in cui si svolge Wine&Siena, il primo appuntamento nazionale della stagione del vino che si svolge nel fine settimana a Siena. Domani pomeriggio l’inaugurazione a palazzo Patrizi e la cena di gala, sabato e domenica le due giornate espositive al Santa Maria della Scala con le degustazioni aperte fino alle 18, lunedì sempre nel complesso monumentale la giornata dedicata a operatori del settore e stampa specializzata. "Celebriamo la decima edizione, un risultato straordinario che dila solidità dell’evento", spiega Helmut Köcher, patron del Meron Wine&Festival da cui tutto ha avuto origine, grazie alla collaborazione in primis con la Confcommercio (e il suo presidente Stefano Bernardini, che per primo ebbe l’intuizione di portare a Siena la manifestazione), con il Comune e le istituzioni locali.