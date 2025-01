Quifinanza.it - Scioperi 24, 25 e 26 gennaio, l’Italia si ferma per 24 ore: orari e fasce di garanzia

Fine settimana di fuoco per i viaggiatori su rotaia e su gomma: il 24, 25 e 262025, una serie didel personale del trasporto pubblico metterà a dura prova il sistema dei trasporti.Coinvolti Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord, il Gruppo FS e le autolinee Sais in Sicilia, con cancellazioni e variazioni in agguato. Il 24 toccherà alla Sicilia, mentre il 25 e il 26 lo sciopero interesserà tutta Italia. In quest’ultimo caso, non sono previstee protette per lo sciopero ferroviario perché trattasi di weekend. Ma vediamo nel dettaglio.Sciopero dei mezzi in Sicilia il 24protetteIl 242025, il personale delle Sais Autolinee si fermerà per 4 ore, dalle 9:00 alle 13:00. Lo sciopero interesserà i trasporti pubblici nelle province di Enna, Ragusa, Siracusa, Palermo, Messina e Catania.