Schianto con l’auto sulla provinciale 25enne grave al Fazzi

Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente nel Salento. Unocone subito la corsa, d’urgenza e con codice rosso, all’Ospedale Vitodi Lecce dove, ora, ilprotagonista del sinistro si trova ricoverato in rianimazione. L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 22.30,stradache collega Nardò ad Avetrana, esattamente all’altezza di località Poggio, in territorio di Porto Cesareo. Qui, per cause ancora tutte da accertare e verificare, un ragazzo di 25 anni ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Punto, ed è uscito fuori strada, andando a sbattere contro un guardrail, dopo aver sbandato. Shock nel Salento,ricoverato in rianimazioneA dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena.