Lidentita.it - “Io in te e tu in me”: la lettera d’amore di Laura Dern a David Lynch

Leggi su Lidentita.it

“Ho trovato la mia persona in te e tu in me”: pubblicata dal Los Angeles Times unascritta il 20 gennaio scorso da, sua attrice-feticcio. L’artista ha voluto proporla per celebrare il compleanno del regista, morto lo scorso 15 gennaio. “Mentre sono qui seduta immobile, cercando di mettere . “Io in te e tu in me”: ladiL'Identità.