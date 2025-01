Top-games.it - Guida LIES of P tutte le BUGIE nel GIOCO

of P è un soulslike ispirato alla fiaba di Pinocchio di Collodi e come tale, ha un sistema die verità, oggi inof Pledel, scopriremo come dire semprea ogni domanda che ci viene posta o davanti ad ogni scelta che porterà i nostri ingranaggi a reagire, trasformandoci in un “bambino vero”.Quindi bugiardo, preparati a seguire la via della menzogna e anche ad arrivare, magari, a ottenere l’arma finale del.la famosissima Bugia dorata!completaof P come direDurante l’avventura diof P, Pinocchio verrà posto davanti a delle domande e le risposte a queste domande decreteranno la nostra “morale” all’interno del, quindi, se vogliamo completare una RUN inof P dicendo solamentee sbloccare alcune feature del, non dovremo fare altro che, dare queste risposte.