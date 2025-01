Crosetto | Cyberattacchi continui all’Italia a rischio anche i dati dei cittadini Intervenga l’Esercito

Leggi su Open.online

Dallo spazio cybernetico arrivano pericoli nuovi,e diffusi. E l’Italia non è sufficientemente preparata a gestirli e rispondervi. Lo ha messo in chiaro stamattina il ministro della Difesa Guidointervenendo alla Camera per l’indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica. «Ancor più che nei domini tradizionali – terra, aria, mare – nello spazio cyber la sicurezza dello Stato è continuamente messa a repentaglio da una quantità di attori, non solo statali. In questo momento stesso decine di attacchi cyber sono in corso contro l’Italia, li subiamo ovunque», ha spiegato il ministro – tono monocorde e sguardo fisso sugli appunti, concetti quanto mai allarmanti. Quegli attacchi e quelle interferenze, ha spiegato, prendono di mira la sfera pubblica tanto quanto quella privata, le transazioni economiche, i trasporti, le telecomunicazoni.