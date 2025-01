Laspunta.it - Cori, Borgo Protetto. Il Movimento scrive al Prefetto.

Dopo la conferenza stampa organizzata all’inizio dello scorso dicembre, il ”cittadini” ha continuato la sua azione per fare chiarezza sul progetto dele sulla conseguente variante al piano regolatore.Innanzitutto si è rivolto alper ottenere il rispetto delle procedure per l’approvazione dell’aggiornamento del catasto incendi, che non sono state espletate correttamente. “Infatti l’Amministrazione, nonostante l’area dove dovrebbe nascere il “” sia stata percorsa dal fuoco, non l’ha inserita nella lista, questo per scongiurare la norma secondo la quale se un terreno è stato oggetto di incendio non vi si potrebbe costruire per 15 anni.” Sottolinea ilin una nota.“Inoltre non è stata data pubblicità alla deliberazione della Giunta Comunale sul catasto incendi, e quindi i cittadini non hanno avuto modo di fare le eventuali osservazioni o contestazioni, per cui è possibile che qualche proprietario si ritrovi gravi vincoli a seguito dell’inserimento dei propri terreni tra quelli percorsi dal fuoco, anche se la responsabilità non è sua.