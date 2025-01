Bergamonews.it - Castione della Presolana, incendio in una palazzina di due piani

Leggi su Bergamonews.it

. Nella serata di mercoledì 22 gennaio, intorno alle 21:30, squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per unin un’abitazione situata in unadi due.Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento, coinvolgendo parzialmente anche le abitazioni vicine.Fortunatamente, non si registrano feriti.Dopo aver domato le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno effettuato la bonifica dell’area compromessa, mettendo in sicurezza la struttura.