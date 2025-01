Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna sciupa 21 punti di margine ed è beffata da Monaco in Eurolega

Una amara sconfitta per la. Dopo aver condotto a lungo le operazioni, la squadra di Dusko Ivanovic si arrende alcon il punteggio di 80-86 nel ventitreesimo turno di, non trovando più sostegno nel tiro da treche a lungo ha aiutato le Vu Nere e che l’aveva portata ad avere 21dia inizio del secondo parziale. Non bastano i 14di Alessandro Pajola con 4 assist e 3 recuperi, i 13 di Shengelia e gli 11 di Belinelli contro i monegaschi che nel finale hanno un Mike James extralusso da 24, 7 rimbalzi e 4 assist, oltre a un ottimo Matthew Strazel da 14.Ilsembra poter mettere subito le mani sulla partita nei primi minuti, ma larisponde dall’arco: 3/3 con Grazulis, Belinelli (gioco da 4) e Pajola e i padroni di casa passano avanti sul 10-8.