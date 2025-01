Ilfattoquotidiano.it - Auto elettriche, lo studio Jato Dynamics: “Più costose del 25% rispetto alle endotermiche. Ma nel 2025 modelli sotto i 30 mila euro”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Uno che se ne intende parecchio di soldi come Warren Buffett ama dire “il prezzo è quello che paghi, il valore è quello che ottieni”. Quindi, quanto sia veramente giusto il costo, nel breve come nel medio e lungo termine, di una vettura elettrica lo stabilisce sempre il mercato e la possibilità/volontà di acquisto di chi la vuole avere.Sono quindi relativi per quanto interessanti i risultati emersi dallodi“Il prezzo giusto dell’elettrica”, presentato in anteprimapea a Roma in occasione della partenza da piazza San Pietro della quinta edizione di “From 100% to 5%”, la più grande prova comparativapea organizzata da Motor1.com e InsideEVs per misurare l’efficienza delle.Cominciamo col dire, intanto, che il prezzo medio di una vettura elettrica in Italia è oggi di 67.