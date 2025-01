Australian Open 2025 Bolelli e Vavassori in finale doppio maschile

Leggi su Ilfaroonline.it

Melbourne, 23 gennaio– Simonee Andreainnel torneo diagli. Gli azzurri in semihanno battuto la coppia formata da Sem Verbeek e Andre Goransson per 2-6, 6-3, 6-4., ina Melbourne per il secondo anno consecutivo. (Fonte Adnkronos)Le parole degli Azzurri – Fonte supertennis.tvTalento ed energia si fondono in un abbraccio. Simonee Andreasono coordinati nei gesti e nei colori, si muovono in sync verso la secondaconsecutiva agli, la terza di coppia a livello Slam. La semi, in programma alle 11:30 locali sulla Rod Laver Arena, li ha messi di fronte a non poche difficoltà: “E’ stato un match difficile – raccontano – , nel primo set loro erano ‘on fire’ e noi eravamo poco incisivi al servizio.