Tuttosport – il post irrita i tifosi, è bufera

2025-01-22 12:00:00 Torino, l’ultimo titolo di TS:Arrabbiati e delusi. Un sentimento comune per tutti idella Juventus, soprattutto dopo il pareggio deludente sul campo del Brugge. Una squadra avulsa che non è riuscita a creare situazioni pericolose e, in qualche modo, sembra essersi accontentata di un pareggio. Al fischio finale sull’account X ufficiale dei bianconeri è stata pubblicata la foto con il risultato e la scritta: “Juventus qualificata ai playoff di Champions League, in attesa dell’ultima gara della prima fase”, anche se una remota possibiltà di restare fuori ci sarebbe. Unche ha fatto discutere ie in tantissimi hanato, chi in tono acceso e chi più amareggiato. Brugge-Juve, l’amarezza deiSi è parlato nelle scorse di ossessione per la vittoria cosa che questa Juve di Motta sembra non avere.