Rogo di Calci | spesi oltre 4 milioni Ma per il ripristino necessari altri 11

per ildi, ma sono11 quelli stimati per far ’guarire’ completamente il territorio. Le cifre sono state riprese nelle motivazioni dai giudici della Corte d’appello che ha ridotto la pena a 10 anni per Giacomo Franceschi (in primo grado l’imputato era stato condannato a 12). Il reato di disastro ambientale è stato ‘assorbito’ in quello di incendio boschivo. La sentenza in appello per Franceschi, ex volontario dell’Aib die unico imputato per il maxiche devastò il Monte Pisano nel 2018, era arrivata a giugno. Quell’incendio distrusse quasi 1200 ettari di vegetazione. Undici le case colpite (5 distrutte) in quell’evento, 700 le persone evacuate tra Montemagno e Noce. Numerose le parti civili in primo grado, non tutte si sono costituite in appello: l’associazione Gva (10mila euro la provvisionale), di cui Franceschi faceva parte; i Comuni danneggiati, quelli die Buti (quest’ultimo ha rinunciato alla richiesta in favore degli) attraverso la penalista Laura Antonelli; il Comune di Vicopisano (100mila euro) assistito da Silvia Fulceri e la onlus ambientalista "Lega per l’abolizione della caccia" (5mila) rappresentata dal legale Valentina Angelini.