Principe Harry pace fatta con Rupert Murdoch | Scuse e risarcimenti per ingenti danni

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –tra il. I due hanno infatti raggiunto oggi, 22 gennaio, un accordo per risolvere una causa molto controversa, terminata con tanto dida parte dell'editore del tabloid britannico 'The Sun' per aver hackerato il telefono del duca del Sussex. Come ha spiegato l'avvocato di, .