Paolo Di Nunno. "Senza calcio non so stare. E ora con la Baranzatese mi è tornato l’entusiasmo»

C’è sempre un tempo per dire basta. Ma, allo stesso tempo, c’è pure un tempo per ripartire. E poco importa se passano gli anni e se il palcoscenico non è quello di una volta, visto che hai deciso di scendere di ben quattro categorie. Finchè c’è passione, voglia di divertirsi e soprattutto fame di successo, ne vale la pena. "E poi, dopo aver speso tanti e tanti milioni di euro, almeno quest’anno nessuno mi chiede soldi". Così parlòDi, 75 anni, uno dei dirigenti più “vulcanici“ delnostrano. Lo avevamo lasciato a Lecco in serie B, dove fino a qualche mese fa nel Rigamonti rifatto a sue spese sfidava Sampdoria e Bari, Palermo e Parma. E il suo derby era quello col Como. Oggi è tutto cambiato per il presidente sempre sopra le righe e innamoratissimo del pallone. Quello che rotola a Baranzate, nell’hinterland di Milano.