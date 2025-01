Inter-news.it - LIVE Hellas Verona-Inter Primavera: cronaca e risultato in diretta

Inizia in questo momento ildella partita tra, valida per la ventunesima giornata di campionato. Segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it.(ore 16) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP15.45 Tra un quarto d’ora inizierà la partita tra. Di seguito le formazioni ufficiali della gara di campionato., LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-4-1-2): 98 Magro; 44 Amanu, 2 Kurti, 90 Nwachukwu; 7 Agbonifo, 4 Dalla Riva, 8 Szimionas, 19 De Battisti; 80 Cisse; 92 Monticelli, 9 Vermesan.A disposizione: 24 Zouaghi, 6 Popovic, 10 Pavanati, 16 Garofalo, 17 Bancila, 21 De Rossi, 29 Vapore, 31 Stella, 34 Albertini, 70 Devoti, 78 Barry.