Oasport.it - Jannik Sinner consola Lorenzo Sonego dopo il match a Melbourne: il gesto del n.1 del mondo

sono legati da un sincero rapporto d’amicizia. Quanto accaduto in Coppa Davis nel 2023 ha rafforzato quel feeling e non è un caso che il piemontese abbia seguito anche le partite dinelle ATP Finals con grande interesse, salutando l’altoatesino negli spogliatoiuna delle sue vittorie.Per quanto, quanto accaduto quest’oggi non sorprende.infatti, prima di scendere in campo e affrontare l’australiano Alex de Minaur, ha voluto recarsi da Sonny che in quel momento stava facendo un allenamento defaticante insieme anche a chi lo aveva sconfitto, l’americano Ben Shelton.Il n.1 delha dato il cinque allo statunitense e si è poi diretto dal suo compagno di Davis perrlo, mettendogli una mano sulla spalla e facendogli comunque i complimenti per la bella partita disputata.