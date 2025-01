Lanazione.it - Goditi la tua musica preferita con i Google Pixel Buds Pro: comfort, qualità sonora e connettività Bluetooth avanzata

Leggi su Lanazione.it

è una linea che non si limita solo agli smartphone e oggi, su Amazon, è presente e disponibile un'offerta davvero super allettante: le cuffie, targate proprio, ovvero lePro, vengono messe in offerta con un sconto extra large del 53% e vengono vendute al prezzo finale di 95,69€. Acquistale oggi al miglior prezzo Tutte le caratteristiche dellePro Partiamo dal design, questi auricolaridel colosso di Mountain View si presenta con una custodia bianca e con le cuffie stesse in un particolare colore corallo. Si tratta di auricolari da 11 mm su cui è presente l'equalizzatore del volume con cui si riesce a regolare il valore di quest'ultimo. Sono inoltre, cuffie che presentano la cancellazione del rumore attiva che consente di isolarsi dal mondo esterno per concentrarsi su ciò che si sta ascoltando: che siano branili, podcast o telefonate non fa differenza.