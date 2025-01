Fascisti su Marte, stasera 22 gennaio su La7

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –, mercoledì 22, in seconda serata, arriva su La7 il film cult ‘su’, un lungometraggio storico-satirico del 2007 diretto da Corrado Guzzanti e Igor Skofic. La pellicola vanta un cast d’eccezione: Pasquale “Lillo” Petrolo, Marco Petrocca, Andrea Purgatori, Andrea Salerno, Caterina Guzzanti e lo stesso Corrado Guzzanti come protagonista. Il film è ambientato nel ventennio fascita ma con innumerevoli citazioni contemporanee. L’opera racconta le vicende di gruppo di camicie nere alle prese con un’ambiziosa missione spaziale: colonizzarealla conquista del “rosso pianeta bolscevico e traditor”. Durante il film si assiste a un susseguirsi di ambientazioni, dialoghi e gag che sono entrate a far parte della storia del cinema, della satira e della comicità rappresentando al contempo l’ottusità di un regime.