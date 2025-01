Lanazione.it - Autolinee Toscane prosegue il rinnovamento della flotta nuovi bus per Arezzo e provincia

, 22 gennaio 2025 –ilbus perDa novembre 2021 sono arrivati nel territorio aretino 49autobus Oggi presentati 3 dei 5bus in dotazione da gennaioilautobus di. Con i 5mezzi in dotazione da gennaio, per la sola sede disalgono a 49 gli autobus arrivati da novembre 2021 ad oggi, dei quali 15 urbani e 34 interurbani. Labus del territorio aretino, che complessivamente oggi conta 213 mezzi, è stata dunque rinnovata di oltre il 20% nel giro di 3 anni, abbassando l’età media a 11 anni (erano quasi 14 a novembre 2021). Oggi, in presenza del Sindaco diAlessandro Ghinelli, dell’assessore alla Mobilità Alessandro Casi, il Presidente di at Gianni Bechelli e l’Amministratore delegato Jean-Luc Laugaa, hanno presentato ibus che saranno impiegati nelle linee urbane di