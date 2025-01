Biccy.it - Tina Cipollari, TheShow su lei: “A Pechino? Mi fece una partaccia! Io superiore a lei”

Leggi su Biccy.it

è stata una grande protagonista dell’edizione 2016 diExpress, proprio come Lory Del Santo. E i, ospiti a Gurulandia, hanno rivelato aneddoti e curiosità proprio su loro due. Se Alessio Stigliano ha raccontato un fatto curioso successo a Lory Del Santo, Alessandro Tenace ha rivelato di aver litigato con l’opinionista di Uomini e Donne durante un momento off-camera.Lory Del Santo, aExpress ha fatto arrestare un narcos #Express https://t.co/EuskAhiREs— BICCY.IT (@BITCHYFit) January 20, 2025“Ho fatto inc4zzare tantissimooff-cam!” – ha esordito Alessandro Tenace ricordando cheExpress, al contrario di altri reality show, ha dei momenti in cui i concorrenti non vengono ripresi dalle telecamere, come ad esempio gli spostamenti da uno Stato all’altro.