Noinotizie.it - Taranto: ospedale “Moscati”, aggredite tre infermiere La notte fra venerdì e sabato

Di seguito un comunicato diffuso da Asl:La Direzione strategica della Aslintende esprimere la piena solidarietà alle trelatrascorsi nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’San Giuseppedi.“Esprimiamo la nostra solidarietà alleche hanno subito questa aggressione – dichiara il direttore generale Vito Gregorio Colacicco – Siamo informati sulle loro condizioni e le sentiremo telefonicamente per ribadire la nostra vicinanza e il sostegno necessario. Condanniamo fermamente ogni atto di violenza, specie nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici che sono a servizio dei pazienti. Per tale ragione – continua Colacicco – intendiamo rafforzare il nostro impegno per arginare questo fenomeno e tutelare la sicurezza degli operatori e delle operatrici”.