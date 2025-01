Juve Pistocchi punge | A Torino festeggiano gli scudetti revocati Conte abituato a non vedere nessuno all’aeroporto di Caselle si è…

Leggi su .com

Il giornalista Mauriziosul suo profilo X ha postato un video dei tifosi del Napoli, accorsi in massa all’aereoporto di Capodichino per festeggiare la squadra dopo l’importante vittoria a Bergamo contro l’Atalanta per 3-2. Oltre ad elogiarli, ha lanciato una frecciata ai tifosintini, facendo riferimento al tecnico Antonio. Maurizio, le frecciate .L'articolo: “Aglia nondisi è.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: “In Italiantopoli è stato visto dai colleghi come un fastidio. Per paura, o perchè l’omertà è l’unica cosa che.”: “Era Bergamo a chiamare Facchetti e non viceversa.