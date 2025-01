Sport.quotidiano.net - Eccellenza. "Sangiustese, non guardo la classifica»

"La? Non la. Siamo una squadra in costruzione dopo un periodo in cui abbiamo dovuto rinunciare forzatamente ad alcune pedine". Così Luigi Giandomenico, allenatore della, dopo la vittoria a Monte Urano che segue quelle con Osimana e Portuali Ancona. La squadra rossoblù è quarta e questi successi hanno caricato la formazione. "Ora – riflette il tecnico – abbiamo recuperato tutti, o quasi, i giocatori e non è facile rinunciare a 3-4 pezzi importanti, tali assenze limitano anche i cambi. Penso a una partita per volta, ma l’importante è continuare a vedere i giocatori così affamati e vogliosi". Il risultato a Monte Urano ha cancellato i timori del tecnico per le tre gare in una settimana, considerando il recupero giocato contro i Portuali Ancona. "Il timore – spiega – è che per questi impegni i calciatori avrebbero potuto lasciare qualcosa a livello fisico o che dopo due vittorie ci sarebbe potuto essere un calo di attenzione.