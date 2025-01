Iodonna.it - Cos’è il Programma XBX, l’allenamento militare di 12 minuti di Helen Mirren

Grintosa, carismatica e in forma smagliante, la 79enneè un esempio femminile di forza ed energia vitale. Ma qual è il suo segreto anti età? Sicuramente il suo carattere aiuta (è pur sempre del segno del Leone). Ma dietro alla forma fisica disi cela un allenamento lampo super efficace. L’attrice londinese premio Oscar ha rivelato di recente al magazine Woman’s Weekly di praticare ogni giorno la leggendaria routine XBX, unnato per le donne dell’Aeronautica canadese negli anni ’50. Non servono attrezzi, né palestra: bastano 12per eseguire la sequenza di 10 esercizi che costituisce il DNA dell’allenamento XBX. Elisabetta Canalis, l’allenamento è durissimo: «Doping usato bene? No, sono contraria» X La routine di allenamento XBX: ecco in cosa consisteConcepita negli anni ’50 dall’Aeronautica reale canadese, la routine di allenamento XBX è stata ideata per migliorare il benessere fisico delle donne in servizio senza far loro perdere troppo tempo.