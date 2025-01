Sport.quotidiano.net - Civitanovese, se ne va Cicchi: "Una decisione presa visti i risultati"

"Prendo atto della contestazione, mi assumo le responsabilità degli errori commessi e faccio un passo indietro". Parole di Claudio, direttore sportivo della, nel corso di una conferenza stampa convocata ieri pomeriggio all’interno della sede sociale del club., che aveva assunto la carica di ds a settembre 2023, ha rassegnato le dimissioni intestandosi molte delle colpe degli insuccessi fin qui maturati dall’undici rivierasco. Laarriva a margine della sfida contro il Roma City, una partita terminata a reti bianche ma che i rossoblù avrebbero perso se la formazione laziale non avesse fallito alcune occasioni nella parte finale del match. E adesso laresta appaiata al penultimo posto, con soli 17 punti conquistati in 18 partite, e lo spettro di una retrocessione che incombe sul Polisportivo, anche se i margini per risalire ci sarebbero ancora a giudicare dalla classifica.