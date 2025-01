Puntomagazine.it - Benevento Giunta, ok all’accordo tra Comune e Unisannio per l’utilizzo del parcheggio Pietà-San Barbato

L’intesa, che ha durata di nove anni, prevede che l’Università si impegni nella manutenzione e gestione del complesso immobiliare, 21 gennaio 2025 – La, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane lo schema d’accordo conper l’utilizzazione delpubblico ubicato alla via-Rampa San. “L’Università degli Studi del Sannio – spiegano il sindaco Mastella e l’assessore al Patrimonio Attilio Cappa nell’illustrare i contenuti del provvedimento – è una realtà fondamentale per il tessuto sociale ed economico del territorio. Ciò premesso e in ragione del rapporto di proficua cooperazione tra le due istituzioni che si è manifestato in una serie di iniziative di interesse strategico, abbiamo concesso il complesso immobiliare, con 86 posti auto, in uso all’mediante lo strumento dell’Accordo di programma.