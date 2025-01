Oasport.it - A che ora Paris, Casse e gli azzurri nella seconda prova di discesa a Kitzbuehel: orari, n. di pettorale, tv

La settimana della Streif prosegue domani con lacronometrata dellalibera di, in occasione della dodicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. La mitica pista austriaca sarà teatro nel weekend di un supergigante (venerdì 24 gennaio), di una(sabato 25) ed infine di uno slalom (domenica 26).Quest’oggi, nel primo training ufficiale, lo svizzero Alexis Monney ha firmato il miglior tempo per 15 centesimi sul padrone di casa Stefan Babinsky. Quarto posto a 44 centesimi per l’azzurro Christof Innerhofer, spesso competitivo in, ma ha ben figurato anche Florian Schieder in settima piazza. Approccio più conservativo invece per i due velocisti italiani più quotati Mattiae Dominik.Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv e streaming, i pettorali di partenza e a che ora partono Dominik, Mattiae gli altricronometrata delladi, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.