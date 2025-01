Zonawrestling.net - TNA: Josh Alexander pronuncia le fatidiche parole “I Quit”, sarà addio?

Leggi su Zonawrestling.net

Ieri notte a TNA Genesis,e Mike Santana si sono dati battaglia in un duro IMatch. La posizione contrattuale del canadese è oggetto di discussione in queste ultime settimane e dopo quanto accaduto a Genesis le speculazioni sul suo futuro aumentano. Ecco come è andata.alla TNA?e Mike Santana si sono affrontati in un duro IMatch ieri notte a Genesis. Alla fine a spuntarla è stato Santana, conche hato le“I”. Ciò che è successo subito dopo la fine dell’incontro ha poi generato ulteriori interrogativi sul futuro di “The Walking Weapon”. Il canadese ha preso il microfono ha fatto i complimenti all’avversario dicendo che Santana rappresenta il “nuovo standard” della TNA e poi ha affermato di non essersi solamente arreso nel match, ma di essere alla fine dei suoi giorni in TNA.