Lanazione.it - Sequestrati 2000 ricci di mare a Follonica. Maxi-multa per tre pescatori

Grosseto, 20 gennaio 2025 – Duemiladipescati illegalmente nella acque della costa grossetana. Tre persone sono state sorprese dalla Guardia Costiera di Piombino. Nella notte, un pescatore subacqueo con due complici posizionati sul litorale con funzione di 'palo', in località Salciaina del comune di, era intento alla pesca didi(Paracentrotus lividus) in una fascia oraria non consentita dalla normativa. I tre una volta scoperti hanno tentato di occultare parte del pescato, nascondendolo senza però ottenere il risultato sperato. Gli uomini della Guardia Costiera a seguito di prolungata e meticolosa attività di ispezione, sono riusciti a rinvenire l'intero bottino e l'attrezzatura impiegata, procedendo al sequestro. Gli echinodermi (circa, a fronte di un quantitativo massimo prelevabile pari a 50 esemplari), in quanto ancora vivi e vitali sono stati immediatamente rilasciati in