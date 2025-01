Ilrestodelcarlino.it - Risparmi dei ferraresi ai raggi x. Calano i depositi, bene i titoli: “Non si investe nelle imprese”

Ferrara, 20 gennaio 2025 – I prestiti, nella nostra Provinciadi oltre 400 milioni in un anno e mezzo, passando da 6,2 miliardi a 5,8. Non solo. Ibancari si sono erosi di più di 230 milioni, scendendo da 9,3 a circa 9,1 miliardi (dati Bankitalia per Ferrara). L’unico numero in controtendenza, ma non è detto che sia un dato positivo, è legato aia custodia. Se siin, può essere che non si investa in attività economico-produttive e nel lavoro. Valore, quest’ultimo, che segna un +17% - sempre tra il 2022 e il giugno 2024 (18 mesi) - passando da 4,97 a 6,64 miliardi. In sostanza diminuiscono di oltre 400 milioni i prestiti, mentre aumenta di 1,4 miliardi la somma totale tra. Per Ferrara più attività finanziaria, meno attività economica e menolavoro.