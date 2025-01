Lapresse.it - Quirinale: Mattarella, no lavoro ma impegno istituzionale, faticoso ma interessante

Roma, 20 gen. (LaPresse) – “Questoche svolgo adesso non è un, è unper la nostra comunità nazionale. È, però èperché consente di stare in contatto con la nostra società, con tutti gli italiani di ogni parte d’Italia, di ogni condizione, di ogni origine, ed è una cosa di estremo interesse, perché vedo quanto l’Italia contiene di impegni di solidarietà positivi, importanti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in visita questa mattina a sorpresa alla scuola di Palermo ‘Edmondo De Amicis-Leonardo Da Vinci’, rispondendo a una domanda degli studenti.