Zon.it - Pellezzano, da febbraio due nuovi medici di base: la firma con l’Asl

Leggi su Zon.it

A partire dai primi giorni del prossimo mese diavrà altri ? ?????? ?? ????, la dott.ssa ???????? ?? ???? e il dott. ??????? ????????, che opereranno sul territorio comunale di competenza.LaLa buona notizia è giunta nella giornata odierna, dopo l’apposizione delladel contratto con, che consentirà a questi dueprofessionisti di entrare in servizio all’interno di uno studio medico congiunto che avrà sede in ??? ?????? ?? ???? alla frazione ?????????.I cittadini del nostro Comune potranno effettuare la scelta di uno dei duesubito dopo il loro insediamento che verrà comunicato con apposito avviso.«Sento il dovere di ringraziare i competenti uffici deldi Salerno,» – scrive il Sindaco Morra – «che dopo i tanti appelli da parte della popolazione, si sono adoperati per fornire risposte concrete alle esigenze della cittadinanza, andando così ulteriormente a coprire zone del nostro territorio che risultavano carenti di una adeguata assistenza sanitaria.