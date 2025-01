Terzotemponapoli.com - Pasino: “Napoli-Juventus è una partita speciale”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Rubens, ex attaccante del, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Il lavoro di Conte aveva bisogno di qualche mese per dare i suoi frutti. Si era già visto un buonin alcune gare, mentre in altre partite meno, ma i risultati sono quasi sempre arrivati. Adesso c’è il connubio di bel gioco e risultati, e la vittoria contro l’Atalanta è stata importantissima. Credo che nessuno si sarebbe aspettato questo impatto di Conte sul, considerando la prima sconfitta contro il Verona e le grane con cui si è dovuto scontrare, come la questione Osimhen.