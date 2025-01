Ilrestodelcarlino.it - Palladini non si accontenta:: "Non si prende un gol così"

"Non dovevanore un gol del genere al novantesimo". E’ ancora scuro in volto Ottavioquando si presenta dinanzi a microfoni e taccuini nella sala stampa D’Angelo del Riviera delle Palme. "Non bisognava – aggiunge – fare riaprire al novantesimo una partita già chiusa. Siamo stai superficiali, rischiando di pregiudicare tutto ciò che di buono avevamo fatto in tutta la partita. Non dobbiamo commettere queste disattenzioni che possono rivelarsi pericolose. Allo stesso tempo, però, devo fare i complimenti al Notaresco che nel primo tempo ci ha messo in difficoltà sotto il profilo fisico. Siamo però stati bravi a reagire subito dopo il pari con il gran gol di Eusepi. Nella ripresa, poi, non abbiamo concesso nulla al Notaresco. Oltre a realizzare il terzo gol abbiamo creato anche i presupposti per il quarto ma poi ecco il regalo finale.