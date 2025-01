Ilfattoquotidiano.it - Mense scolastiche, l’Anir a Valditara: “Fornire pasti di qualità per garantire l’equità sociale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ladeiserviti nelle scuole, la sostenibilità del servizio, la promozione di un’alimentazione sana per i giovani. Sono i temi al centro di un incontro istituzionale tra Anir Confindustria e il ministero dell’Istruzione e del Merito tenuto martedì pomeriggio. “Il nostro obiettivo èuna sana alimentazione per tutti gli studenti, assicurando al contempo il rispetto degli standard più elevati, garantito anche dal Made in Italy, e valorizzando il sistema educativo attraverso il momento del pasto”, ha detto il ministro Giuseppealla delegazione dell’Associazione Nazionale delle Imprese della Ristorazione composta dal presidente Massimo Piacenti e dal segretario generale Paolo Valente.ha inoltre ricordato l’obiettivo di ampliare l’accesso al servizio tramite l’estensione del tempo pieno, grazie ai fondi del Pnrr, e ha sottolineato l’importanza della promozione all’estero delle eccellenze imprenditoriali e della filiera italiana.