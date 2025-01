Udine20.it - Matteo Oleotto torna in FVG con la regia di Ultimo Schiaffo

Con l’inizio delle riprese oggi, 20 gennaio, nel Tarvisiano, prende il via “”, il nuovo progetto cinematografico del regista goriziano, con la troupe completa al lavoro per dare vita a una storia che unisce bellezza paesaggistica e grande tradizione produttiva. Il film, prodotto da Staragara I.T., in coproduzione con SPOK Films e RTV Slovenija, in collaborazione con Rai Cinema e Transmedia, in associazione con Lokafilm e Mompracem (la casa di produzione dei Manetti Bros.), beneficia del supporto logistico e del contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG.Il girato del nuovo film dicoinvolgerà anche la foresta di Tarvisio, la più grande area demaniale d’Italia, di proprietà del FEC (Fondo edifici di culto) e attualmente gestita dai Carabinieri forestali in base a una convenzione con il Ministero degli Interni.