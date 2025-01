Chiccheinformatiche.com - La truffa del mulo: cos’è e come difendersi

Negli ultimi anni, le truffe online e telefoniche sono aumentate in modo significativo, diventando sempre più sofisticate e difficili da individuare. Tra queste, la “del” o “money muling” è particolarmente insidiosa, poiché coinvolge individui spesso ignari nel riciclaggio di denaro illecito. Comprendere le caratteristiche di queste frodi e adottare misure preventive è fondamentale per proteggersi efficacemente.Ladel(Money Muling)Il “money muling” consiste nel reclutare persone affinché trasferiscano, consapevolmente o meno, denaro proveniente da attività illecite. Itori attirano le vittime con offerte di lavoro apparentemente legittime, promettendo facili guadagni per operazioni di trasferimento fondi. Accettando, si diventa complici di riciclaggio di denaro, con gravi conseguenze legali.