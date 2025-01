Metropolitanmagazine.it - I Queens of the Stone Age torneranno a suonare in Italia: annunciate due date a luglio

Nel 2024 i problemi di salute di Josh Homme avevano impedito aiof theAge di prendere parte all’AMA Music Festival, importante manifestazione musicale vicentina. Quest’anno, però, la band statunitense si rifarà con ben duein. Appuntamento il 15in Piazza Duomo a Pistoia, al Pistoia Blues Festival, e il giorno seguente a Romano D’Ezzellino (VI) presso Villa Ca’ Cornaro, proprio per quell’AMA al quale avevano dovuto rinunciare. Si tratta della loro prima esibizione nel nostro Paese dal live agli I-Days Milano 2024, dopo il quale erano stati costretti a cancellare il resto del tour europeo.Ad aprire per loro saranno Kills e Amazons, presenti entrambe le serate. Il concerto pistoiese, così come quello dei Franz Ferdinand, sarà una preview del festival vero e proprio, che si terrà dal 20 al 24 agosto.