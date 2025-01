Game-experience.it - GTA 6 a 100 dollari sarebbe un problema per l’industria e non una cosa positiva, secondo un analista

Il possibile prezzo di lancio di GTA 6 a 100sta facendo discutere e non poco alcuni esperti del settore videoludico.Mat Piscatella,di Circana (ex NPD Group), un aumento così drastico non solo non risolverebbe i problemi del, ma creerebbe ulteriori difficoltà, restringendo il mercato.Questa posizione si oppone di conseguenza a quella di Matthew Ball, che vede nei prezzi alti una strategia vantaggiosa per gli altri publisher di videogiochi. Piscatella ha quindi criticato aspramente l’idea di un prezzo base così elevato, affermando che le edizioni speciali e da collezione già permettono agli sviluppatori di ottenere maggiori ricavi dai consumatori più appassionati.Per questo motivo fissare il prezzo standard di GTA 6 (ed ovviamente degli altri giochi che ne seguirebbero l’esempio) a 100escluderebbe una parte significativa del pubblico, riducendo le vendite complessive e limitando la crescita del mercato videoludico.