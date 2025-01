Ilveggente.it - Emma Raducanu, spunta un altro fidanzato: corto circuito Atp

Leggi su Ilveggente.it

Gongola la: “Ha alimentato il mio fuoco”.Morto un Papa se ne fa une loro due non hanno fatto eccezione. Hanno avuto una storia d’amore che non ha funzionato, hanno rotto ma poi sono rimasti amici. Talmente amici che Jack Draper ha usato le parole più belle che aveva per parlare della sua ex fiamma, una certa tennista britannica molto nota al popolo dello sport.unAtp (AnsaFoto) – Ilveggente.itLei è, l’astro nascente della Wta che, nel 2021, ha vinto gli Us Open partendo nientepopodimeno che dalle qualificazioni. La sua fu un’impresa titanica, certamente inaspettata, della quale si parla ancora oggi. Molti hanno cercato di seguire le sue orme, forti della sua esperienza, e molti, ancora oggi, lasciano che la sua storia a lieto fine sia d’ispirazione.