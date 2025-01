Autonomia Consulta | inammissibile il referendum

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 20 gen. (askanews) – La Corte costituzionale ha ritenutoil quesito referendario sulla legge che prevede l’differenziata. Lo comunica l’ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale. “La Corte – si legge nella nota – ha rilevato che l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore”. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni. La Corte costituzionale ha deciso oggi in camera di consiglio il giudizio sull`ammissibilità dellarichiesta diabrogativo denominata “Legge 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l’attuazione dell’differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione: abrogazione totale”.