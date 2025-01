Lortica.it - Arezzo Città del Natale: il consigliere Menchetti chiede soluzioni per traffico e gestione dei parcheggi

La manifestazionedel, giunta alla sua nona edizione, continua a richiamare notorietà e un consistente flusso turistico. Tuttavia, secondo ilcomunale Michele, permangono problematiche significative legate ale alladei trasporti durante l’evento.In un’interrogazione depositata al Consiglio Comunale,evidenzia come nei giorni di maggiore affluenza “l’interaentra in una bolla di disagio”, limitando la libertà di movimento dei cittadini sia con mezzi pubblici che privati. “La stagione invernale, inoltre, non favorisce l’uso di mezzi alternativi come le biciclette”, sottolinea.Tra i punti critici, ilmenziona la scarsa presenza percepita della polizia municipale nei momenti di maggiore necessità, ilo selvaggio, e l’organizzazione insufficiente delle aree sosta, come in via Pietri, dove il divieto di sosta su un lato della strada non impedisce ilo sui marciapiedi dall’altro lato.